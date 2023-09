Pubblicità in concessione a Google

La Giunta della Regione Puglia ha approvato le disposizioni per l’attuazione della legge istitutiva del fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno destinati alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento.

Il provvedimento stabilisce che, in attuazione alle disposizioni del Ministero della Salute, i residenti della Regione Puglia aventi diritto al contributo statale possano accedervi secondo la modalità del rimborso spese, fissato nella misura di 400,00 euro annui per neonato (in caso di ISEE non superiore a 30.000 euro). Gli acquisti andranno pertanto sostenuti presso le farmacie, parafarmacie e/o esercizi commerciali insistenti nel territorio regionale, sulla base di specifici avvisi pubblici che saranno emanati dalle Aziende Sanitarie Locali.

Approvata la modifica alla L.r. n. 10 dell’11/04/2013 circa il “Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio”. Al fine di snellire e velocizzare le procedure amministrative finalizzate all’assegnazione delle sedi farmaceutiche a seguito di procedura concorsuale, si dispone che l’assegnazione delle sedi farmaceutiche venga effettuata mediante atto dirigenziale del Dirigente della Sezione competente in materia farmaceutica del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale della Regione Puglia, in luogo del Decreto del Presidente della Regione, come previsto in precedenza.