Convenzione tra Comune di Grottaglie e Ottici: lenti e occhiali con lo sconto fino al 50%

E’ stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Grottaglie e gli ottici del territorio che hanno risposto all’avviso pubblico relativo al progetto Happy eyes, ottica sociale per famiglie in difficoltà.

Occhiali a prezzo agevolato per famiglie a basso reddito

Un’iniziativa del Comune di Grottaglie che consentirà alle famiglie a basso reddito di accedere all’acquisto, a prezzi agevolati, di lenti e montature.

Sono tre le attività commerciali che hanno risposto all’appello. In particolare, la convenzione con gli ottici prevede uno sconto del 40% sulle montature da vista complete di lenti oftalmiche graduate antiriflesso monofocali ed uno sconto del 50% sulle lenti multifocali/bifocali e fotocromatiche transitions antiriflesso.

Come ottenere lo sconto

I cittadini che volessero usufruire della convenzione dovranno presentare domanda all’ufficio dei servizi sociali. Il progetto si rivolge ai nuclei familiari con indice di misura della condizione economico-patrimoniale ISEE non superiore ad Euro 7.500,00, indipendentemente dall’età; i cittadini e le cittadine attualmente esenti dai ticket sanitari per motivi anagrafici, per patologie croniche e invalidanti e le persone inabili al lavoro con indice ISEE non superiore ad Euro 10.000,00, nonché ai titolari di social card.

Come funziona

“Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione e la grande sensibilità delle attività commerciali che hanno raccolto l’invito dell’amministrazione comunale e si sono rese immediatamente disponibili alla sottoscrizione della convenzione. Un ulteriore segnale di vicinanza da parte dell’amministrazione in un periodo di particolare fragilità.”

Commenta l’assessora Marianna Annicchiarico.

Il precedente

Un progetto che si pone in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno con “Smile odontoiatria sociale” che ha consentito a decine di famiglie di ricevere cure odontoiatriche a prezzi scontati.