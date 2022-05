Pubblicità in concessione a Google

Tra i progetti candidati al PNRR il Comune di Grottaglie ha presentato anche un dossier sulla Costruzione di nuovo edificio da destinare ad asilo nido per un numero massimo di 100 bambini, su area ricadente in Via Rodari.

Il progetto rientra nei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico relativo al “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU Ministero dell’Istruzione.