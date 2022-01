Pubblicità in concessione a Google

1238 casi a Francavilla Fontana, 854 a Massafra, 893 casi a Manduria, 650 a Grottaglie, 378 a Castellaneta, 200 a Monteiasi, 171 casi a Carosino sono gli ultimi dati comunicati dai sindaci della provincia ionica sui social.

Lo scenario pandemico non accenna a diminuire e la conta dei positivi sta diventando sempre più difficile: “Comunicare i dati dei contagi, con esattezza, è diventato quasi impossibile. Difficile anche stabilire il numero dei cittadini in quarantena, in quanto, con l’ultimo decreto le regole sono cambiate ed i soggetti vaccinati con terza dose o con seconda da meno di quattro mesi, sono esonerati.” E’ quanto ha dichiarato Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie, intervenendo sui social con un aggiornamento sullo scenario in atto nella città delle ceramiche.

Nei dati complessivi la provincia di Taranto cresce per numero di contagi. In Puglia oggi sono stati superati i 100mila contagiati, nelle ultime 24 ore quasi 10mila i nuovi contagi. 12 i morti. Le persone ricoverate sono 559, 55 in terapia intensiva.