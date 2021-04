Pubblicità in concessione a Google

“Dopo l’entrata in funzione dell’hub vaccinale Grottaglie, allestito all’interno del Palasport “Alessandro Marinelli” in via Don Minzoni, e soprattutto dopo le dichiarazioni del sindaco D’Alò ci sorgono alcuni dubbi”. Questo è quanto dichiara l’ex consigliere comunale di centrodestra, Davide Chiovara.

“400 vaccini al giorno per 60 mila abitanti“

“Il nostro hub – prosegue Chiovara, allestito in questi giorni per far fronte alla vaccinazione degli anziani di età compresa tra i 60 e 70 anni, dovrà servire l’intero ambito TA/6 con una popolazione di circa 60 mila abitanti. Il primo cittadino D’Alò parla di 400 vaccini al giorno e questo vuol dire, se tutto va bene, circa 6 mesi di tempo per immunizzare l’intera utenza del distretto. Insomma, ci pare un periodo troppo lungo, soprattutto se si considera che le vaccinazioni saranno effettuate solo per 4 ore al giorno”.

“Serve un atteggiamento diverso”

“E’ sotto gli occhi di tutti – continua Chiovara – il fallimento della gestione dell’emergenza Covid-19 in Puglia. Studi, analisi e importanti quotidiani internazionali attribuiscono alla nostra regione il primato del sistema disfunzionale delle vaccinazioni in Italia. Insomma siamo un esempio negativo certamente da non imitare.

Ci saremmo aspettati dal sindaco D’Alo un atteggiamento diverso nei confronti dell’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco che poteva tranquillamente evitare la passerella politica qui a Grottaglie. Piuttosto, al posto del tappetto rosso per accogliere Lopalco, ci saremmo aspettati una presa di posizione critica e costruttiva e la richiesta di apertura di un altro hub vaccinale sul territorio al fine di evitare eventuali assembramenti e lunghe code di attesa”.

“Bisogna rafforzare il piano vaccinale”

“Noi – afferma l’ex consigliere comunale di centro-destra, ovviamente, auspichiamo che tutto vada per il verso giusto ma credo che sia necessario chiedere sin da subito un rafforzamento del piano in termini di spazi dedicati alla vaccinazione, potenziamento del personale sanitario nonché un aumento delle ore per incrementare la capacità vaccinale sul territorio, includendo anche la domenica.

Il sindaco D’Alò – ha concluso Chiovara, quale autorità sanitaria locale, al posto di fare un video per indicare come bisogna sedersi durante le operazioni vaccinali, si attivi per sollecitare chi di competenza al fine di migliorare l’organizzazione e soprattutto la comunicazione del piano vaccini”.