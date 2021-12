Decreto Festività: Vietati Eventi con assembramento all’aperto. Saltano Foc’ra e Processioni di San Ciro?

Pubblicità in concessione a Google

Il cosiddetto Decreto festività, ha, come sappiamo, varato le nuove misure di contenimento del Covid.

Il nuovo decreto legge ha stabilito le misure urgenti di contenimento dell’epidemia da Covid-19: nuove regole per la Certificazione verde, i dispositivi di protezione, la ristorazione e gli eventi.

Gli obblighi per gli eventi

Fino al 31 gennaio 2022:

• sono vietati gli eventi, le feste e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto

• sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

A rischio la Foc’ra di San Ciro

Il decreto parla chiaro: vietati gli eventi che implichino assembramenti in spazi all’aperto.

A Grottaglie, come da tradizione, la sera del 30 gennaio si dovrebbe tenere la benedizione e accensione della Foc’ra, il grande falò che brucia in onore del Santo patrono Ciro D’Alessandria d’Egitto.

Già da diverse settimane nell’area destinata temporaneamente ad ospitare la pira i devoti stanno realizzando il tradizionale falò. La costruzione è iniziata molto tempo prima dell’approvazione del ultimo decreto legge sul contenimento delle misure del Covid.

Il decreto, come detto, vieta gli eventi che implichino assembramenti in spazi all’aperto fino al 31 gennaio 2022. Questo determina quindi l’impossibilità di poter assistere all’accensione della Foc’ra e quindi anche all’uscita dei fedeli scalzi per la Processione del 31.

Saltano anche le processioni?

Ma non solo… salterebbe anche la prima processione, quella della domenica precedente il primo giorno della novena e che prevede un corteo religioso e devozionale che porta la statua del santo dalla Chiesa dei Paolotti alla Chiesa Matrice attraversando parte del centro storico.

Mentre le processioni sono organizzate direttamente il giorno dell’evento, la costruzione della grande foc’ra prevede lunghi tempi di programmazione e sono ormai diverse le settimane di lavoro per innalzarla.

“Tra venti giorni sarà pronta e avrà la forma di una piramide egizia”, cosi dicono dall’area di costruzione. Resta però da capire se si potrà accendere, chi potrà guardarla, come si potrà evitare gli assembramenti considerando che il Decreto vieta questo tipo di eventi.

Il decreto festività