Covid, Taranto tra le province in Italia più colpite

Pubblicità in concessione a Google

Purtroppo i dati relativi all’andamento della pandemia da Covid-19 in Italia sono ancora fortemente negativi.

Pubblicità in concessione a Google

Siamo appena usciti dalle festività pasquali, dove le misure annunciate dal Governo hanno visto tutta l’Italia in zona rossa, con l’inasprirsi delle limitazioni ma anche con alcune deroghe un po’ più permissive.

In molte Regioni, oltre al coprifuoco, al divieto di lasciare la propria abitazione se non per le circostanze consentite, ecc. è stato anche vietato recarsi nelle seconde case.

Come è accaduto precedentemente, purtroppo, le regole sono state rispettate da molti, un po’ meno rispettate da altri.

Si scongiura che la possibilità di far visita a parenti e amici non abbia scatenato altri cluster di contagi.

Scenario in Italia

I dati relativi al numero dei nuovi contagi non sono confortanti, in molte Regioni si è vicini alla saturazione delle terapie intensive, il numero dei vaccinati è basso a causa di diversi fattori in concomitanza.

Da un’analisi effettuata da “Il Sole 24 Ore”, abbiamo delle mappe a cura di Lab24 che mostrano l’andamento della pandemia in Italia.

Taranto terza provincia più colpita

Nella mappa relativa al numero di nuovi casi rispetto alla popolazione, Taranto si colloca al terzo posto in Italia, con 420 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti, dopo Prato (422 nuovi casi ogni 100.000 abitanti) e Aosta (421 nuovi casi ogni 100.000 abitanti)

Taranto risulta così essere tra le province italiane più colpite dal Covid.