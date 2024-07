Pubblicità in concessione a Google

Le criptovalute stanno cambiando il campo delle transazioni finanziarie. Mentre le persone continuano ad avvicinarsi a questo nuovo trend che sembra essere in costante espansione, è essenziale determinare come e quando conviene utilizzarle. Questo articolo illustra le opportunità che offrono le criptovalute, le ragioni per cui le persone le utilizzano e l’impatto che le criptovalute emergenti nel 2024 avranno sul futuro della concorrenza.

Pubblicità in concessione a Google

Un’alternativa sicura e trasparente

In primo luogo, le criptovalute sono sicure. Sono crittografate, questo significa che le transizioni non possono essere alterate dai truffatori. Inoltre, la principale tecnologia delle criptovalute è la blockchain. Ogni trasferimento, scambio, o vendita viene registrato in un libro pubblico che è impossibile da cambiare. Il Bitcoin è la più diffusa e sicura criptovaluta disponibile, il cui sistema di verifica basato su proof-of-work richiede enormi capacità di computazione per funzionare. Mantenere il network richiede un’enorme quantità di potere computazionale, il che lo rende molto sicuro. Inoltre, il sistema decentralizzato delle criptovalute implica il totale abbandono delle istituzioni finanziarie.

Pagamenti internazionali senza confini

Una delle ragioni principali per cui vale la pena usare le criptovalute sono i pagamenti internazionali. Le transazioni sono davvero molto rapide e sicure, anche al di fuori dell’Italia. Sono perfette per chi ama viaggiare e per chi lavora in smartworking con aziende all’estero. Per esempio, un tradizionale bonifico bancario può richiedere diversi giorni lavorativi per completarsi e a volte comporta commissioni con importi fino a diversi decine di euro.

Al contrario, una transazione con criptovalute può essere completata in pochi minuti e ha costi molto minori. Al posto delle barriere geografiche, le criptovalute consentono di inviare denaro in qualsiasi parte del mondo. Questo aspetto può risultare utile sia per le imprese che hanno bisogno di inviare denaro all’estero, sia per le persone che inviano rimesse ai membri della loro famiglia. Entro la fine del 2024, le transazioni di criptovalute per i pagamenti internazionali saranno superiori a 2 trilioni di dollari.

Protezione dall’inflazione

Le criptovalute possono anche essere una forma di protezione per i risparmi durante i periodi di alto tasso di inflazione. Molte valute, come Bitcoin, hanno una quantità limitata di emissione e sono immuni alle politiche inflazionistiche dei governi. Ad esempio, il numero massimo di Bitcoin creati sarà 21 milioni e mai una sola unità in più, il che significa che il suo valore non sarà vittima dell’inflazione. Durante le crisi economiche, è possibile proteggersi contro la svalutazione delle valute locali investendo in cripto. Non a caso, i paesi con inflazione ad alto tasso hanno visto una notevole adozione delle criptovalute. Un esempio sono i paesi come Venezuela e Argentina, che hanno visto la valuta locale crollare negli ultimi anni.

Facilitazione dei micropagamenti

Con la possibilità di gestire transazioni di importi minimi con commissioni molto basse, le criptovalute sono in particolare ideali per i micropagamenti. Le criptovalute sono il modo perfetto per pagare contenuti online, applicazioni, giochi o servizi di streaming in quanto puoi effettuare transazioni quasi istantanee con commissioni molto basse.

Questo ha reso possibile pagare pochi centesimi per un articolo online o un brano musicale online. Con la nuova Lightning Network per Bitcoin, i micropagamenti sono diventati ancora più convenienti, il che ha trasformato i mercati digitali e aperto numerose opportunità. Secondo uno studio, il mercato globale dei micropagamenti digitali crescerà del 15% entro il 2025, in gran parte grazie alla proliferazione delle criptovalute.

Criptovalute emergenti nel 2024

Il 2024 sembra promettente per alcune nuove criptovalute emergenti. Alcune delle più promettenti sono Pepe Unchained (PEPU) che combina le basi delle meme coin con l’efficienza della blockchain layer 2 e Wiener A.I. che è attualmente una delle principali tra le meme coin. PlayDoge (PLAY) e Shiba Shootout (SHIBASHOOT) sono due nuove criptovalute emergenti nel settore Play-to-Earn e staking che hanno catturato l’attenzione del mondo.

Per esempio, PlayDoge permette a chiunque di guadagnare criptovalute giocando a giochi mobili, mentre Shiba Shootout ha realizzato un sistema di staking molto lucrativo, che premia gli staker per tutto il tempo che mantengono i propri token. Start-up come Base Dawgz (DAWGZ) e Sealana (SEAL) offrono soluzioni rivoluzionarie multi-chain e vendite private che hanno attirato investitori e trader in tutto il mondo.

Investimenti innovativi: Learn-to-Earn e Green Projects

Tra le altre criptovalute emergenti, 99bitcoins introduce un innovativo modello Learn-to-Earn: guadagnare imparando. Questa idea che cambia il gioco potrebbe riformare il modo in cui interagiamo con l’educazione e l’apprendimento online. Gli utenti possono guadagnare token prendendo parte ai corsi e superando i quiz.

Questo sistema porta l’individuo a ricevere imparando concetti nuovi, questo crea un circolo virtuoso di miglioramento di sé. Nel frattempo, progetti come eTukTuk promuovono la mobilità sostenibile nelle aree in via di sviluppo. eTukTuk vuole combattere l’inquinamento urbano producendo veicoli elettrici a tre ruote con energia rinnovabile. Entrambi sono esempi di come i progetti di criptovalute abbiano scopi che vanno ben oltre il puro scopo lucrativo. In teoria, è possibile che nel futuro 2030, il 50% delle criptovalute possa provenire da fonti rinnovabili.