Crollo termico in arrivo a Taranto e Provincia. Dopo un fine settimana dal sapore primaverile, caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, la provincia di Taranto si prepara a un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche.

A partire da domenica 6 aprile, infatti, è previsto un significativo calo delle temperature, accompagnato da un aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni.

Crollo Termico: ecco i dettagli

Nella giornata di domenica, il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma con il passare delle ore si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Sono attesi rovesci sparsi, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18°C, mentre le minime scenderanno fino a 7°C. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali, contribuendo a una sensazione di fresco più marcata.

Lunedì 7 aprile, il calo termico sarà ancora più evidente. Le temperature massime non supereranno i 12°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 4°C. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge deboli e intermittenti. I venti, provenienti da nord, saranno moderati, rendendo l’atmosfera decisamente più fresca rispetto ai giorni precedenti.

Anche martedì 8 aprile, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili. Si prevedono cieli nuvolosi con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 12°C, mentre le minime toccheranno i 2°C. I venti saranno deboli o moderati, prevalentemente dai quadranti settentrionali.

Analizzando le principali località della provincia, e con i dettagli del crollo termico:

•Taranto: Domenica con possibili rovesci pomeridiani e serali. Lunedì e martedì caratterizzati da cieli nuvolosi e temperature in calo tra 14° C e 3° C.

•Massafra: Condizioni simili a Taranto, con aumento della nuvolosità domenica e possibili piogge. Temperature in diminuzione nei giorni successivi tra 14° C e 4° C.

•Martina Franca: Situata in una zona collinare, potrebbe registrare temperature leggermente più basse rispetto alla costa, con massime intorno ai 10-11°C e minime sui 2-4°C.

•Grottaglie: Domenica con cieli parzialmente nuvolosi e possibili rovesci. Lunedì e martedì più freschi e nuvolosi tra 12°C e 3° C.

•Manduria: Anche qui, domenica con aumento della nuvolosità e possibili piogge. Temperature in calo da lunedì tra 13° C e 3° C.

In sintesi, dopo un weekend dal clima piacevole, la provincia di Taranto dovrà affrontare un repentino ritorno a condizioni più fresche e instabili. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di adeguare l’abbigliamento alle temperature in diminuzione.