Pioggia incessante, freddo, tempo cupo. Questo il buongiorno che ci ha riservato il Meteo a Taranto e Provincia. Il clima perturbato e l’atmosfera tipicamente autunnale caratterizzerà lo svolgimento della giornata odierna.

Non andrà molto diversamente anche nei prossimi giorni, anche se sarebbero previsti lievi e graduali miglioramenti, con una diminuzione della frequenza e della forza delle precipitazioni e un permanere di instabilità e variabilità con tempo nuvoloso alternato a schiarite e possibili piogge.

L’estate è quindi finita per il Meteo a Taranto e Provincia? Stando al crollo delle temperature e alle condizioni meteo odierne sembrerebbe di sì e molti saranno in via di effettuare il cambio di stagione nell’armadio e di riposizione di costumi da bagno, teli e borse mare, attrezzature sportive e da spiaggia… per lasciare il posto ad abbigliamento a maniche lunghe, giubbotti, felpe e sui letti le prime trapunte.

Sembrerebbe tuttavia possibile un ritorno di bel tempo soleggiato e mite, con rialzo delle temperature con valori vicini ai 30°C che potrebbe verificarsi nel week end. Sembrerebbe essere però solo una temporanea sospensione, dalla prossima settimana potrebbe verificarsi un nuovo peggioramento. Presto nuovi aggiornamenti.