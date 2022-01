Crollo termico in atto: Acquaneve su Grottaglie. Qualche fiocco su Ceglie, Martina Franca, Mottola. 

Pubblicità in concessione a Google

Attenzione, le previsioni sull’arrivo del gelo e della neve in Puglia anche in collina potrebbero esser anticipate. In questo momento su alcune città del brindisino e del tarantino comparsi i primi fiocchi di neve mista a pioggerellina. In alcune aree occhio alla gragnola. Ci arrivano segnalazioni da Ceglie Messapica, Martina Franca, Mottola. Acquaneve su Grottaglie

Post in aggiornamento

Crollo termico: Grottaglie e Taranto scendono a -1°, NEVE a Martina -3°