Diretta accensione Focra di San Ciro a Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie si prepara all’accensione della grande foc’ra monumentale che brucerà in onore di SAN CIRO, compatrono della città delle ceramiche e delle uve.

Il grande falò brucerà a partire dalle ore 20 nello spazio antistante la zona 167 bis, nei pressi dello svincolo per la SS 7. Per l’occasione tale uscita sarà chiusa per il tempo necessario all’evento.

Pubblicità in concessione a Google

Diverse altre limitazioni al traffico veicolare sono state imposte per permettere di svolgere l’evento in sicurezza. Con l’accensione della pira la comunità di Grottaglie apre alla due giorni di festeggiamenti in onore del culto del santo portato in città dal concittadino Francesco De Geronimo.

Come da tradizione la fiaccola che attizzerà il fuoco avverrà dopo la benedizione da parte del clero: quest’anno sarà Mons. Ciro Miniero a canonizzare l’evento.

Appuntamento dalle ore 20 su questa pagina per seguire l’evento: