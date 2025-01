Pubblicità in concessione a Google

Cerchi Lavoro? 28 posti disponibili a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 2° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 21 annunci, relativi a 28 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 5 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 5 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 8 posizioni. Si trovano inoltre 1 posizione nel settore della Ristorazione e turismo ed 1 posizione nel settore delle Pulizie e servizi alle persone.

Otto posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 31 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offertee di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di Tirocini Formativi

Avetrana (TA) – SI CERCA UN TIROCINANTE ADDETTO AMMINISTRATIVO

CONTABILE – Rif. offerta 669/2025

Studio commercialista, con sede di lavoro in Avetrana, ricerca un tirocinante da

formare ai fini dell’inserimento nello staff dell’ufficio, come impiegato

amministrativo contabile. Prevista l’attivazione di tirocinio extracurriculare.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCA UN TIROCINANTE ADDETTO AMMINISTRATIVO

CONTABILE – Rif. offerta 672/2025

Concessionaria auto, con sede di lavoro in Sava (Ta), ricerca un tirocinante da

formare, ai fini dell’inserimento nello staff aziendale, come impiegato

amministrativo contabile. Prevista l’attivazione di tirocinio extracurriculare.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA IMPEGNATA IN ATTIVITÀ ALBERGHIERA E DI

RISTORAZIONE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI – Rif. offerta

140/2025

Azienda impegnata in attività alberghiera e di ristorazione ricerca le seguenti

figure professionali, appartenenti alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99:

● addetti alla reception – rif. offerta 140/2025

● camerieri ai piani – rif. offerta 149/2025

E’ necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi.

● Orario di lavoro: full time.

● Località di impiego: Taranto.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 22.01.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Manduria (TA) – INSERVIENTE DI CUCINA – Rif. offerta 445/2025

Azienda con attività di assistenza socio sanitaria per anziani con residenza

ricerca la figura professionale di inserviente di cucina.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Manduria (TA)

L’esperienza lavorativa nella mansione è gradita.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 27.01.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER “US LECCE SPA” SI CERCA ADDETTO AL MAGAZZINO O

ADDETTO ALL’ UFFICIO BIGLIETTERIA – Rif. offerta 646/2025

Per “US Lecce Spa”, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto al magazzino o addetto all’ufficio biglietteria.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi 7

● Orario di lavoro: part time.

● Località di impiego: Lecce.

Per la mansione di addetto alla biglietteria, la risorsa si occuperà di supporto

all’attività di ticketing, funzionale all’evento sportivo e alla campagna

abbonamenti. Per la mansione di addetto al magazzino, la risorsa si occuperà di

trasporto persone e/o merci e movimentazione di piccoli carichi.

È indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico; preferibile buona conoscenza

della lingua inglese, il possesso della patente B e aver maturato esperienza nella

mansione.

Per la mansione di magazziniere è indispensabile il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 30.01.2025

Lecce (LE) – PER SUPERMERCATO SI CERCA ADDETTO VENDITA – Rif. offerta

683/2025

Per supermercato di Lecce, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto vendita.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: part time (compresi festivi).

● Località di impiego: Lecce e prov.

La risorsa si occuperà di sistemazione della merce, rapporto con la clientela e

cassa. È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione, il possesso del

diploma, essere automunito. Disponibilità di trasferta presso altri punti vendita,

laddove necessario.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 31.01.2025

Aradeo (LE) – PER AZIENDA DI INSTALLAZIONE ARREDAMENTO SI CERCA

FALEGNAME O MONTATORE DI ARREDAMENTO – Rif. offerta 652/2025

Per azienda di installazione di arredamento nel settore civile e navale di Aradeo,

si cerca una persona da impiegare nella mansione di falegname o montatore di

arredamento.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: cantieri in Italia.

La risorsa si occuperà di installazione di arredamento civile e navale. È richiesta

la conoscenza dell’utilizzo di macchinari per il legno, manualità e precisione,

buona capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità a viaggi e trasferte. È

preferibile aver maturato esperienza lavorativa, essere in possesso del diploma,

avere una conoscenza di base della lingua inglese, aver conseguito la qualifica di

falegname e il possesso della patente B. È, altresì, preferibile il possesso del

patentino per muletto. Indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 31.01.2025

Lecce (LE) – PER “EXPRIVIA” SI CERCA PROGRAMMATORE

JUNIOR/SISTEMISTA/OPERATORE HELP DESK – Rif. offerta 749/2025

Per “Exprivia”, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

programmatore, sistemista o operatore help desk

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato, tempo indeterminato

o apprendistato

● Orario di lavoro: part time (h 09:00 – 13:00) o tempo pieno.

● Località di impiego: Lecce. Possibile spostamento c/o sedi di clienti in

ambito nazionale di breve durata.

Competenze richieste:

● PROGRAMMATORE JUNIOR, definizione delle architetture, progettazione,

sviluppo; implementazione di sistemi IT; conoscenza accademica di uno o

più linguaggi di programmazione e database relazionali; conoscenza del

linguaggio SQL.

● SISTEMISTA, attività di analisi delle esigenze infrastrutturali e

pianificazione tecnica degli interventi; interventi di progettazione di

ambienti, sistemi e loro ciclo di vita; interventi di manutenzione –

conduzione; interventi finalizzati al monitoraggio e alla gestione

preventiva; interventi di supporto a progetti e programmi di larga scala e

altra criticità; contributi all’organizzazione ed esecuzione delle attività

quotidiane.

● OPERATORE HELP- DESK, acquisizione delle richieste utenti e gestione

delle segnalazioni di malfunzionamenti tramite ticketing system;

tracciatura, priorità e smistamento delle richieste verso le strutture

preposte; gestione e risoluzione di problematiche IT di 1° livello

(hardware, software, rete); installazione, configurazione e manutenzione

di dispositivi informatici; gestione di workplace, inclusi sistemi operativi,

applicativi Office 365, Exchange su Microsoft Azure, Active Directory;

configurazione e gestione VPN, wi-fi, MFA e applicazioni su dispositivi

aziendali Android; gestione postazioni di lavoro fisiche e virtuali (VDI –

Vmware Horizon); monitoraggio e aggiornamento degli stati delle richieste

con comunicazione agli utenti finali; documentazione dettagliata delle

attività di risoluzione e analisi delle cause delle anomalie; assistenza su

attività IMAC (Install, Move, Add, Change).

Competenze informatiche: linguaggi di programmazione C++, JAVA, programma

gestionale SAP; conoscenza di base dei principali sistemi operativi e applicativi

Office 365; familiarità con software di gestione ticket; competenza di

networking (TCP/IP, VPN, WI-FI) e gestione di Active Directory; buona

conoscenza di strumenti di gestione remota e diagnostica IT.

Requisiti preferibili: esperienza maturata nella mansione, laurea (ingegneria,

informatica, gestionale, biomedica, economia, fisica, matematica), buona

conoscenza della lingua inglese.

Requisiti indispensabili: possesso del diploma (perito informatico, elettronico,

ragioniere informatico), possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 31.01.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Avetrana (TA) – SI CERCA UN ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE – Rif.

offerta 670/2025

Studio commercialista, con sede di lavoro in Avetrana, ricerca un addetto

amministrativo contabile. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI SERVIZI CERCA TECNICO AMMINISTRATIVO

– Rif. offerta 166/2025

Azienda specializzata in medicina del lavoro, antinfortunistica, sicurezza ed

igiene sul lavoro, cerca un impiegato tecnico addetto all’impostazione dei

documenti sulla base dei modelli predisposti.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – ASSOCIAZIONE CERCA UN ADDETTO MARKETING – Rif.

offerta 574/2025

L’associazione culturale cerca un addetto al Marketing con conoscenza della

lingua Polacca.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Taranto (TA) – AUTOSALONE CERCA ADDETTO ALLA RICEZIONE CLIENTI – Rif.

offerta 270/2025

Azienda operante nel settore dell’automotive cerca n. 01 addetta/o alla

reception con esperienza come Impiegato amministrativo/finanza/controllo in

organizzazioni modernamente strutturate, meglio se nel settore automotive

(Retail).

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCA UN ADDETTO ALLE VENDITE AUTO – Rif. offerta 671/2025

Concessionaria auto, con sede di lavoro in Sava (Ta), ricerca un addetto alle

vendite da inserire nel proprio staff.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – COMPAGNIA ASSICURATRICE RICERCA PROFILI ACCOUNT –

Rif. offerta 400/2025

Compagnia assicuratrice ricerca tre profili account da immettere in organico.

Si offre contratto tempo indeterminato, tempo pieno. Sede di lavoro:

Palagianello, Castellaneta, Laterza.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Sava (TA) – SI CERCANO PALISTI – Rif. offerta 725/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca 2 palisti da inserire nel

proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO ESCAVATORISTI – Rif. offerta 726/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre escavatoristi da inserire

nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO AUTISTI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta 727/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre autisti di mezzi pesanti

da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Pulsano (TA) – STRUTTURA ALBERGHIERA CERCA RECEPTIONIST – Rif. offerta

197/2025

Struttura alberghiera cerca addetto alla ricezione, per l’accoglimento dei clienti e

la cura del loro soggiorno.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Avetrana (TA) – SI CERCA BADANTE – Rif. offerta 681/2025

Si ricerca una badante non convivente per assistenza a persona anziana con

disabilità non autosufficiente. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato,

Part-Time, 30 ore settimanali.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it