A seguito delle voci sulla chiusura dell’ospedale di Grottaglie, circolate sui media nelle ultime ore, l’ASL, smentendo tali notizie, ha approfittato per precisare quale sarà il futuro del nosocomio San Marco.

L’Ospedale di Grottaglie sarà rifunzionalizzato con un intervento di otto milioni e mezzo di euro.

Il progetto prevede per lo Stabilimento Ospedaliero San Marco di Grottaglie la riconversione in Presidio di Post-Acuzie (PPA) e Presidio Territoriale Assistenziale, attraverso interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei reparti esistenti, in linea con i requisiti strutturali e di adeguamento funzionale e tecnologico disposti dai Regolamenti Regionali.

“Nuovo” Ospedale di Grottaglie

I Servizi saranno cosi distribuiti:

Reparto di Lungodegenza: 32 posti letto

Reparto di Riabilitazione: 40 posti letto

Centro diurno psichiatrico

Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrico

Day surgery: 8 posti letto (Ernia center)

Ambulatori specialistici e per cronicità

Ambulatori per medici di medicina generale CPT

Postazione medicalizzata 118

Il Quadro Economico di intervento prevede una voce pari € 1.000.000,00 oltre IVA per l’acquisto di attrezzature.

Con determina dirigenziale n. 1625 del 04/11/2022 è stata approvata una perizia di variante dell’intervento di riconversione del Presidio Post-Acuzie (PPA) e Presidio Territoriale Assistenziale San Marco di Grottaglie che tra l’altro prevede il riordino e miglioramento dei locali della Farmacia territoriale.

Realizzazione di un ospedale di comunità

Il Presidio territoriale assistenziale (PTA) di Grottaglie istituito con Regolamento Regionale del 10 marzo 2017, n. 7: “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015» prevede la realizzazione di un ospedale di comunità da 12 posti letto, da portare a 15-20 posti letto secondo il regolamento regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022. L’area individuata l’allocazione dell’ospedale di comunità è situata al terzo piano.

Pnrr

Con delibera di Giunta Regionale n. 688/2022 e n. 763/2022 è stata approvata la rete assistenziale territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede la realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Grottaglie all’interno presidio San Marco di Grottaglie. L’importo del finanziamento previsto nell’ambito delle risorse del PNRR è pari ad € 1.495.000,00. Il progetto prevede di intervenire al piano terra per una superficie complessiva lorda di circa 1000 mq per l’allocazione di ambulatori.

Con la delibera di Giunta Regionale n. 763/2022 è stata ammessa a finanziamento, nell’ambito della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la sostituzione delle seguenti grandi macchine :

Tomografo computerizzato da 128 slice per un importo di € 530.000 (già operativo)

Risonanza magnetica da 1,5 T per un importo di € 916.000.

Inoltre con deliberazione di Giunta Regionale n 1529 del 27/09/2021, è stato definitivamente approvato il “Piano dei fabbisogni prioritari per interventi di adeguamento o miglioramento sismico delle strutture ospedaliere del SSR” a valere sulle risorse del PNRR e del Fondo complementare al PNRR stanziando la somma complessiva di €. 6.114.554,00 per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico del presidio San Marco di Grottaglie.