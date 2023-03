Pubblicità in concessione a Google

La Giunta comunale di Grottaglie ha approvato ieri lo studio di fattibilità tecnico ed economico per la costruzione di un nuovo edificio, nella zona Rodari, da destinare ad asilo nido. A novembre del 2022 il Comune di Grottaglie è risultato beneficiario di un finanziamento PNRR di oltre 2.800.000,00.

Come sarà il nuovo asilo nido a Grottaglie

Immerso nel verde, con spazi modulari e polifunzionali, oltre 1000 mq per ospitare 100 bambini. Spazi educativi in cui i momenti formali e informali si contamineranno e correleranno nell’intento di costruire un unico ambiente integrato declinato in luoghi complementari è in grado di accogliere le diverse dimensioni della vita scolastica.

Sarà dedicato a Gino Strada

Su proposta della maggioranza è intendimento, una volta completata la costruzione, dedicarla a Gino Strada.

Il commento del Sindaco D’Alò

“Il mondo dovrebbe essere così: chi ha bisogno va aiutato”. Questo uno dei pensieri ricorrenti del fondatore di Emergency che negli anni ha lavorato negli angoli più disparati della terra, lì dove c’era bisogno di cure e assistenza medica. La sua vita, il suo pensiero e il suo impegno è un importante insegnamento da trasmettere ai nostri bambini.