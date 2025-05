Pubblicità in concessione a Google

Elezioni Presidente Provincia di Taranto 2025

Come si vota

Le elezioni per il Presidente della Provincia di Taranto si svolgeranno giovedì 22 maggio 2025, dalle ore 8:00 alle 20:00, presso l’unico seggio costituito nella Sala Consiliare “Paolo Tarantino” del Palazzo della Provincia, in via Anfiteatro n.4 a Taranto. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Chi vota

L’elezione è di secondo grado: non votano i cittadini, ma solo i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia di Taranto. Il voto è ponderato in base alla fascia demografica del Comune rappresentato. Sono candidabili tutti i sindaci in carica, e per presentare una candidatura occorre il sostegno di almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Le parole di Ciro D’Alò

Di seguito il testo integrale, virgolettato, della dichiarazione del sindaco D’Alò:

“Questa mattina ho ufficializzato la mia candidatura alla Presidenza della Provincia di Taranto, accompagnato dalle firme di tanti amministratori e colleghi che, come me, credono che sia tempo di restituire senso e dignità a un ente troppo spesso dimenticato. E soprattutto, smettere di considerare la Provincia un posto da assegnare, ma un luogo da far funzionare.

Non si tratta di un passaggio formale. È una scelta politica chiara: proporre un’alternativa vera a chi, in questi anni, ha gestito la Provincia come un incarico da riempire, e non come una responsabilità da onorare. La mia candidatura nasce per riportare la politica a fare il proprio mestiere: decidere, ascoltare, agire.

Oggi la Provincia può e deve tornare protagonista. Non solo per le competenze che ha – ambiente, scuole, strade – ma perché può essere la casa dei Comuni, un punto di riferimento concreto per i sindaci, per i territori interni, per le periferie, per chi da troppo tempo sente che le istituzioni non ci sono.

Il nostro programma non è un libro dei sogni. È un patto politico con il territorio, costruito ascoltando amministratori, cittadini, associazioni, tecnici. Parla di una governance nuova, fondata sulla partecipazione vera, sull’ascolto permanente dell’assemblea dei sindaci, sull’inclusione delle comunità nei processi decisionali. Parla di ambiente, non come slogan, ma come impegno concreto per dire basta agli impianti inquinanti e alle discariche. Parla di scuole sicure, moderne, accessibili. Di strade che uniscono e non isolano. Di cultura, turismo, agricoltura, sviluppo.

E parla anche di lavoro. Perché in questo territorio ci sono ancora troppe vertenze aperte, troppe famiglie che aspettano risposte, troppi lavoratori dimenticati.

Vogliamo cambiare il passo, guidare un progetto orgogliosamente collettivo, dove la Provincia sia il luogo in cui i Comuni non si sentono più soli. Lo dico chiaramente: o si cambia tutto, o non cambierà niente. È il momento di crederci. È il momento di costruire insieme una Provincia che non sia solo un confine istituzionale, ma una comunità politica.

Ciro D’Alò

Sindaco Città di Grottaglie”

Il contesto politico

La candidatura di Ciro D’Alò si colloca all’interno di un quadro elettorale che vede tre contendenti: oltre al sindaco di Grottaglie, si sono candidati Gianfranco Palmisano (Martina Franca) e Alfredo Longo (Maruggio). Il comunicato ufficiale della Provincia, pubblicato il 2 maggio 2025, conferma le candidature e le modalità di voto. Per approfondire puoi leggere l’articolo completo sul comunicato stampa della Provincia di Taranto.

Le elezioni rappresentano un momento significativo per rilanciare il ruolo della Provincia come ente di coordinamento tra i Comuni. Le scelte degli amministratori locali saranno determinanti per il futuro delle politiche ambientali, infrastrutturali e sociali del territorio tarantino.