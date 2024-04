Pubblicità in concessione a Google

La Regione Puglia, attraverso i canali web Puglia Salute comunica quanto segue. L‘esenzione ticket per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continua ad essere valida senza nessun adempimento aggiuntivo.

Dal 1° aprile 2024, gli attestati di esenzione per reddito (E01, E02, E03, E04, E94, E95, E96) in scadenza il 31 marzo 2024, saranno rinnovati automaticamente per gli aventi diritto.

Per verificare se la propria esenzione è stata rinnovata automaticamente o per autocertificare la propria esenzione è possibile utilizzare i servizi on line del Portale regionale della Salute “Visura esenzioni” e “Autocertificazione esenzioni per reddito” accessibili con SPID, CIE o con TS-CNS.

Il servizio di autocertificazione esenzioni per reddito consente di autocertificare on-line la propria condizione per esercitare il diritto all’esenzione ticket per motivi di reddito per le prestazioni specialistiche e per i farmaci, consentendo di procedere autonomamente e senza doversi recare presso uno sportello ASL.

Il servizio è utile per gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell’esenzione, ma non sono presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente ai medici di base dal Sistema “Tessera Sanitaria” ai sensi del D.M. 11/12/2009.

In alternativa al servizio online, sarà possibile presentarsi allo sportello Anagrafe assistiti del Distretto Socio-Sanitario della Asl di appartenenza.

Chi ha diritto all’esenzione ticket per reddito

L’esenzione ticket per reddito riguarda i seguenti codici:

E01: esenzione per visite ed esami specialistici. Ne hanno diritto le cittadine e i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E02: esenzione per visite ed esami specialistici. Ne hanno diritto le persone disoccupate e i familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E03 : esenzione per viste ed esami specialistici e per l'acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

E04: esenzione per viste ed esami specialistici e per l'acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E94 : esenzione totale o parziale per l'acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;

E95: esenzione totale o parziale per l'acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro; E96: esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico.