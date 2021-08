Pubblicità in concessione a Google

Il giorno di Ferragosto è tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta con l’auto pranzi al sacco e data la calura stagionale, a rinfrescanti bagni in acque marine, fluviali o lacustri. Molto diffuso anche l’esodo verso le località montane o collinari, in cerca di refrigerio.

Se ti trovi in provincia di Taranto e vuoi godere di un temperatura con meno umidità ti consigliamo di visitare Grottaglie: la città delle ceramiche.

Il Comune di Grottaglie è uno dei 46 soci dell’Associazione Italiana Città della Ceramica. Il Quartiere delle Ceramiche, il Centro Storico con il Castello e Palazzi storici, le Gravine con i percorsi e gli itinerari sono alcune delle proposte per il turismo. Nella due giorni del 14 e del 15 agosto potrete visita la Mostra Internazionale della Ceramica.

Tra una visita alle sale che ospitano la mostra e l’acquisto di un oggetto in terracotta o maiolica in queste tremende giornate afose potrete combattere la canicola gustandovi un bel gelato artigianale realizzato con prodotti naturali certificati.

Un buon gelato a Grottaglie

Se sei a Grottaglie ti consigliamo di assaggiare il Gelato a km zero prodotto nel laboratorio del gusto di Gelida Voglia, la centralissima gelateria sita nell’incrocio tra via Parini e viale Matteotti a Grottaglie.

Filiera cortissima per le materie prime

Latte, frutta, olio evo e miele sono tra i prodotti biologici certificati e controllati ed in vetta alle classifiche di qualità che vengono utilizzati per la preparazione dei gelati. Una filiera che oggi è praticamente a km zero.

Niente grassi idrogenati o additivi, ma Olio Evo biologico

Enzo Iannacone, maestro gelatiere e patron di Gelida Voglia, ha elaborato una propria ricetta in cui i grassi idrogenati e gli additivi chimici lasciano il posto all’olio extravergine di oliva biologico come componente grassa e agli zuccheri della frutta ed al miele proveniente da allevamenti certificati, per la dolcificazione.