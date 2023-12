Pubblicità in concessione a Google

Dopo la pioggia inaspettata della notte, arriva un risveglio con cielo coperto a Taranto e Provincia. La giornata trascorrerà all’insegna della nuvolosità e della variabilità, il vero cambiamento arriva però da domani.

Pubblicità in concessione a Google

A partire da domani e per i prossimi giorni avremo un significativo cambiamento: passeremo da un clima piuttosto mite con temperature non troppo rigide, ad una vera e propria ondata di freddo che farà scendere le temperature anche al di sotto della soglia dello 0°.

Nei giorni prossimi si susseguiranno due fasi: la prima perturbata, da domani, con tempo instabile con piogge e temporali; successivamente il meteo cambierà a causa di una irruzione artica che, soprattutto nel fine settimana, raffredderà il clima in maniera consistente.

Correnti artiche in arrivo venerdì porteranno forti venti a Taranto e Provincia, che diventeranno sempre più freddi. Venerdì, qualche residua pioggia in mattinata lascerà poi spazio al vento e ad un generale raffreddamento. Le giornate più fredde saranno domenica e lunedì, le temperature in questi due giorni a Taranto saranno comprese tra 2° e 10° C, a Grottaglie tra 4° e 12° C , Martina Franca tra 1° e 8° C.