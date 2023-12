Freddo e vento gelido in provincia di Taranto, si scende fino a 1° C

Pubblicità in concessione a Google

Continua la situazione di variabilità per il Meteo a Taranto e Provincia. Dopo un week end instabile, freddo e piovoso, avremo alcuni giorni tra sereno e variabile, poi una nuova perturbazione, e poi il ritorno del vento gelido e nuovo crollo delle temperature.

La giornata odierna trascorrerà in prevalenza poco nuvolosa, con alcune nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi le temperature massime si aggireranno attorno ai 14°C a Grottaglie e Taranto, a Martina Franca circa 13° C; le temperature minime invece saranno di 8° a Taranto, 6° a Grottaglie, 5° a Martina Franca.

Pubblicità in concessione a Google

La situazione rimarrà simile per i prossimi giorni, con giornate serene o poco nuvolose e temperature in lieve rialzo fino a circa giovedì, quando nella nostra Provincia sono previste nuove piogge.

Grande cambiamento invece nel week end. A partire da venerdì l’ingresso di correnti di aria gelida porterà forte vento freddo che determinerà un nuovo crollo delle temperature. La giornata più fredda sarà domenica: a Taranto i valori minimi e massimi saranno compresi tra 3° e 12° C, a Grottaglie tra 3° e 10°, Martina Franca, sempre più fredda, tra 1° e 8° C. Questo freddo potrebbe protrarsi nei primi giorni della settimana prossima.