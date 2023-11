Pubblicità in concessione a Google

Dopo un week end molto freddo e con anche fiocchi di neve inaspettati in alcune zone, ci apprestiamo a vivere un nuovo cambiamento.

Pubblicità in concessione a Google

La giornata odierna sarà ugualmente fredda e soleggiata nella prima parte, dal tardo pomeriggio invece nuvole in intensificazione lasceranno presagire una nuova perturbazione, che porterà nuove piogge.

La giornata odierna vedrà gradualmente affievolirsi il freddo, per lasciare spazio all’alta pressione, con ingresso di correnti umide che porteranno nubi in costante aumento. Le temperature sono quindi in graduale risalita.

Lasceremo i valori prossimi allo 0°C per tornare ad una situazione più mite con temperature che oscilleranno tra i 7° e i 9° C nei valori minimi delle zone più fredde, circa 10°C altrove, mentre le massime si aggireranno attorno ai 16° C.

Domani la principale protagonista sarà la pioggia. Sarà una giornata instabile, che vedrà l’alternarsi di densa nuvolosità, piogge, e schiarite. I fenomeni diminuiranno in serata.

Nei prossimi giorni si prevede instabilità e variabilità con alcune piogge e rovesci sparsi con schiarite. Temperature instabili tra graduali aumenti e nuove diminuzioni.