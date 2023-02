Pubblicità in concessione a Google

Perché scegliere di praticare la ginnastica energetica? Lavoro, famiglia, relazioni sociali: ogni giorno impegni e appuntamenti occupano la maggior parte del nostro tempo e assorbono quasi del tutto la nostra attenzione. Capita così di arrivare alla fine della giornata praticamente “svuotati”, con il dispiacere di aver dedicato poco tempo a noi stessi e alle nostre esigenze.

Piuttosto che cedere allo stress e alla stanchezza o cercare rimedio in stimolanti artificiali o medicine, può essere utile dedicarsi alla pratica del Qi Gong, una disciplina dalla storia millenaria ed originaria della Cina, che prevede l’esecuzione di movimenti coordinati ed esercizi fisici che stimolano la produzione e la circolazione dell’energia fisica e intellettuale del praticante, consentendogli di migliorare il suo equilibrio psicofisico, la sua vitalità ed il suo benessere generale.

Conosciuta anche come Yoga Taoista, questa ginnastica energetica integra il lavoro posturale con il rilassamento psicofisico, l’armonizzazione emotiva e la corretta respirazione ed è praticata da millenni in tutto l’Oriente per il mantenimento del benessere sia fisico che psicologico. Secondo la Medicina Tradizionale Cinese infatti, ad assicurare il benessere di ogni essere vivente è la corretta circolazione del Qi, una sorta di energia vitale che si distribuisce nel corpo così come l’acqua scorre nei canali di irrigazione.

Vantaggi e benefici della ginnastica energetica

Praticare gli esercizi di questa Ginnastica Energetica permette di ottenere molti benefici: fortifica i muscoli, scioglie le articolazioni, riequilibra il sistema nervoso e migliora la percezione di se stessi, favorisce la circolazione sanguigna, aiuta il drenaggio delle tossine, diminuisce lo stress e l’ansia e migliora la qualità del sonno e la capacità di concentrazione, favorisce la riduzione della pressione sanguigna ed una tonificazione generale dell’apparato muscolo-scheletrico, del sistema nervoso, polmonare e cardiovascolare.

Gli esercizi di Qi Gong prevedono movimenti eseguiti in maniera lenta e controllata, che non richiedono particolari doti atletiche e non prevedono l’impiego della forza muscolare ma piuttosto l’allungamento dei tendini e la stimolazione delle articolazioni e degli organi interni. Possono quindi essere eseguiti con notevole profitto da persone di qualsiasi età e condizione fisica, offrendo a ciascuno una notevole gamma di benefici, oggi confermati anche da numerose ricerche mediche.

I movimenti lenti e consapevoli agiscono inoltre sullo stato psicologico ed emotivo del praticante, che durante la sessione di pratica matura una maggiore tranquillità e consapevolezza del “qui ed ora”, permettendo di focalizzarsi meglio sulle condizioni personali e sull’ambiente circostante. Oltre a questo, gli esercizi della Ginnastica Energetica favoriscono una postura più corretta, un migliore equilibrio, una respirazione più profonda e una più efficace coordinazione dei movimenti.

Ecco un video dimostrativo della pratica della ginnastica energetica

Corsi di ginnastica energetica a Grottaglie

Per sperimentare di persona i benefici della pratica del Qi Gong potete rivolgervi alla ASD Fenice Rossa a Grottaglie, a circa venti minuti da Taranto. Per qualsiasi richiesta potete recarvi in sede, in via Gramsci 71 C/D oppure chiamare al 347 8900262 o inviare una mail a info@fenicerossagrottaglie.it per fissare un appuntamento.