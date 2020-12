Anche in un momento così complesso e difficile, l’AIL non smette di operare sostenendo i malati e le loro famiglie attraverso l’erogazione di molteplici servizi.

Oggi più che mai i malati leucemici hanno bisogno di terapie, assistenza nei centri specializzati e a casa, conforto e supporto psicologico. Lo scopo che stiamo prediligendo in questa terribile situazione emergenziale è quello di potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti.

Nonostante ciò, non dobbiamo dimenticare che è sempre necessario sostenere la Ricerca Scientifica, le Case Alloggio per accogliere gratuitamente i malati e i parenti che si prendono cura di loro e portare a casa dei pazienti i farmaci e i beni di prima necessità.

Per questa ragione non abbiamo potuto rinunciare a promuovere la Campagna di raccolta fondi “Stella di Natale AIL”.

I pazienti immuno-compromessi sono due volte più fragili rispetto al resto della popolazione di fronte al Covid, per questo AIL lavora ogni giorno per potenziare i servizi offerti ai malati e far in modo che non si trovino mai soli nella loro battaglia.

L‘iniziativa solidale opera con responsabilità nei confronti dei volontari, dei pazienti e di tutti coloro che vogliono offrire il proprio contributo. Ne consegue che, i volontari non saranno in piazza come lo scorso anno, ma saranno disponibili ad effettuare le consegne a domicilio su prenotazione.

Per gli ordini sono disponibili:

– la pagina Fb “Ail Volontari Grottaglie”;

– il numero di cellulare: 342 992 4948;

Inoltre, dal 1 dicembre 2020 al 22 dicembre 2020 sarà attiva la sede fisica provvisoria di Grottaglie, sita alla Via Mafalda di Savoia n. 85, nei seguenti orari 09.00 – 12.30 e 16.30 – 20.00 per consentirVi di poter scegliere e ritirare personalmente la Vostra Buona Stella.