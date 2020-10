Giro d’Italia a Taranto: 27 pattuglie della Polizia Locale e 70 volontari per vigilare sulle strade chiuse al traffico

Per il passaggio del Giro d’Italia, previsto per il primo pomeriggio di venerdì prossimo, la Polizia Locale ha predisposto una serie di presidi di controllo per tutte le intersezioni e le arterie che saranno chiuse al traffico.

Questa mattina sono state effettuate due riunioni operative, la prima con la Questura e i rappresentanti di tutte le Polizie Locali dei comuni coinvolti dal passaggio della tappa, la seconda con le associazioni di Protezione Civile che garantiranno la presenza di volontari. Sul territorio cittadino saranno impiegate 27 pattuglie della Polizia Locale e 70 volontari, un numero sufficiente per coprire i punti nevralgici.

Siamo al lavoro per ridurre del tutto i disagi per la cittadinanza – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale dell’amministrazione Melucci, Gianni Cataldino –, affinché il passaggio del Giro d’Italia sia una festa per l’intera comunità. Naturalmente, chiediamo che anche i tarantini collaborino rispettando le indicazioni che abbiamo fornito in questi giorni».