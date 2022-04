Pubblicità in concessione a Google

Dopo l’approvazione del Bilancio, che dovrebbe avvenire entro maggio, l’amministrazione comunale di Grottaglie procederà all’indizione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori presso lo Stadio D’Amuri. L’impegno previsto è di 900mila euro, 300 proveniente da casse comunali e il resto da fondi regionali.

Lo Stadio di Grottaglie è dedicato ad Atlantico D’Amuri ed è di proprietà comunale, la sua capienza a regime è di circa 2.400 posti, suddivisi fra due settori. È utilizzato principalmente per il calcio ma viene usato anche per altre discipline sportive, come l’atletica, considerando la presenza di una pista lungo il campo di gioco. La stessa però non è in buone condizioni, necessita infatti di importanti lavoro di rimodernamento.