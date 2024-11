Pubblicità in concessione a Google

Il 26 novembre 2024, la comunità di Grottaglie ha vissuto un evento unico: l’arrivo della reliquia del sangue di San Francesco d’Assisi presso il Monastero di Santa Chiara.

Tra celebrazioni e momenti di preghiera, questo evento ha lasciato un segno profondo nella spiritualità locale e nel cuore dei fedeli.

Il 26 novembre 2024, il Monastero di Santa Chiara di Grottaglie ha accolto la reliquia del sangue di San Francesco d’Assisi, giunta dal Santuario de La Verna in Toscana. Questo evento, parte delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario delle Stimmate di San Francesco, ha visto momenti di intensa spiritualità e preghiera. La reliquia, accolta alle 17:00 presso il parlatoio del monastero, è stata portata in processione verso la chiesa accompagnata dal canto delle litanie. La giornata è proseguita con Vespri, Adorazione Eucaristica e una veglia francescana guidata da Fra Giancarlo Greco.

Il Monastero di Santa Chiara: un luogo di storia e spiritualità

Il Monastero di Santa Chiara, fondato nel 1591 da Girolamo Sanarica, rappresenta un importante punto di riferimento spirituale per Grottaglie.

Situato in Via Vittorio Emanuele II, è rinomato per la sua atmosfera di pace e le opere d’arte custodite al suo interno.

Recentemente, nel 2017, sono stati restaurati i frontespizi degli altari di Sant’Antonio di Padova, San Matteo, Santa Chiara e l’Immacolata, riportandoli all’antico splendore.

La presenza della reliquia ha ulteriormente sottolineato il valore spirituale di questo luogo storico.