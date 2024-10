Pubblicità in concessione a Google

Anche quest’anno, la città di Grottaglie si unisce alle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si svolgeranno lunedì 4 novembre 2024.

Anche quest’anno, in via straordinaria, le celebrazioni non si terranno presso il Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre, attualmente oggetto di riqualificazione, ma saranno ospitate al Monumento dei Caduti del Mare, in via Rodari. Un luogo simbolico, scelto per continuare a onorare il valore di quanti si sono sacrificati per l’Italia, dal primo conflitto mondiale ai giorni nostri.

“Il 4 novembre è una giornata di grande significato per l’intero Paese,” dichiara il Sindaco. “Non celebriamo una vittoria militare, ma onoriamo il sacrificio e il coraggio di chi ha combattuto per garantirci libertà e unità. In un momento storico segnato da conflitti in Europa e in altre parti del mondo, è fondamentale che tutti noi riflettiamo sull‘importanza della pace e della cooperazione tra i popoli. L’Italia conosce bene il costo delle guerre, e oggi più che mai dobbiamo impegnarci per preservare i valori di solidarietà e libertà che sono alla base della nostra Repubblica. Invito tutti i cittadini a partecipare a questa commemorazione per riaffermare il nostro impegno a favore della pace e della diplomazia, mantenendo viva la memoria dei sacrifici compiuti dalle generazioni passate e guardando al futuro con una volontà ferma di costruire un mondo più sicuro per chi verrà dopo di noi.”

La giornata, simbolo di unità e coesione, rende omaggio anche alle Forze Armate italiane, baluardo della difesa e della sicurezza del Paese, e ai 600.000 caduti della Grande Guerra, che hanno contribuito con il proprio sacrificio a plasmare l’identità nazionale. Questa celebrazione rappresenta un’occasione di riflessione sui valori fondanti della nazione e un richiamo alla memoria collettiva, da trasmettere alle nuove generazioni come insegnamento di pace, libertà e unità.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10:30 in Piazza Padre Pio, dove avverrà il raduno delle autorità civili e militari, delle associazioni d’arma e degli studenti delle scuole cittadine. Il corteo partirà alle ore 11:00 e si dirigerà verso il Monumento dei Caduti del Mare, dove avrà luogo la cerimonia di deposizione della corona d’alloro.

Alle ore 11:30 si terrà la solenne cerimonia, con gli onori ai Caduti e la lettura dei messaggi istituzionali che ricordano l’importanza di questo giorno per la storia e l’identità nazionale.

L’Amministrazione Comunale invita l’intera cittadinanza a partecipare a questo importante momento commemorativo, come segno di rispetto verso chi ha dato la vita per il Paese e per ribadire il valore della pace e della solidarietà.