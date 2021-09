PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2021/2022. Avviso straordinario per la presentazione delle istanze dal 6 al 24 settembre 2021. Si comunica che con Atto Dirigenziale n. 95/2021 della Regione Puglia è stato adottato l’Avviso straordinario relativo alla concessione del beneficio per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 (ex Legge 448/1998, art. 27; D. Lgs. 63/2017) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.115 del 02/09/2021.

I destinatari saranno studenti e studentesse delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro, e che non abbiano presentato istanza con il precedente Avviso. Le domande, da inoltrare unicamente online attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, dovranno essere presentate dalle ore 12.00 del 6 settembre alle ore 14,00 del 24 settembre 2021.

Presentazione delle domande: L’invio della domanda deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line dalle ore 12:00 del 6 settembre alle ore 14:00 del 24 settembre 2021.