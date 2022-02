Pubblicità in concessione a Google

Continua a tenere banco la Questione dello spostamento del Crocifisso nell’aula consiliare, dalla posizione centrale lo stesso è stato spostato di lato, in un angolo della grande stanze che ospita le adunanze della massima assise.

“Il Cristo è nel cuore e la potenza di quel simbolismo deve dare il coraggio di attuare un rispetto empirico, non solo aleatorio. Quel rispetto e coraggio che ci danno la volontà di cooperare con le sfere ecclesiastiche ma anche con il parroco “di frontiera” per far fiorire una comunità. Rispettando le istituzioni e la loro laicità.”

E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali Raffaele Mingolla e Giuseppe Russo intervenendo sulla questione e chiamati ad esprimersi anche sui social.

“É ironico che uomini che hanno sempre sfruttato quel simbolismo, per bagarre di potere, critichino chi riesce a scindere la confessione personale dal rispetto per tutti e sono proprio quelle persone che mettono in discussione la nostra fede, perché non hanno quel coraggio nel cuore.”

Dichiarano i due consiglieri del gruppo Con D’Alò.

“Coraggio che solo la fede ti concede, coraggio nel rispettare le istituzioni e il Cristo non solo quando conviene.”

“Quanto dichiarato – scrivono Raffaele Mingolla e Giuseppe Russo – non vuole essere un’inutile risposta a polemiche sterili e attuate a far ingolfare la macchina politica. Quanto segue vuole essere uno specchio di ciò che questo gruppo politico si è sempre proposto di fare. Ciò si traduce con coraggio, rispetto e cooperazione per far fiorire una comunità”.