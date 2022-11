Pubblicità in concessione a Google

Fino al 30 novembre 2022 è possibile presentare domanda per l’inserimento nell’albo di presidente di seggio elettorale.

Occorre essere residenti a Grottaglie e non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli art. 38 del t.u. n. 361/57 e 23 del t.u. n. 570/60 e cioè:

– di non aver superato il settantesimo anno di età;

– di non essere dipendente dei ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

– di non essere in servizio nelle forze armate;

– di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;

– di non essere segretario comunale nè dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l’ ufficio elettorale comunale.

Come fare domanda

L’iscrizione può avvenire online, inviando il modulo di domanda, fotocopia del titolo di studio e del documento di identità in corso di validità all’indirizzo: elettorale@comune.grottaglie.ta.it

Scarica qui il modulo di domanda: modulo di domanda

Per ulteriori informazioni consulta l’avviso.