Una sala consiliare occupata in ogni ordine di posti (c’era gente anche in piedi) ha accolto favorevolmente la proposta di far diventare Grottaglie una comunità solare, la prima in Puglia.

E’ quanto è emerso sabato mattina a margine dell’evento di presentazione ufficiale alla città e ai media intervenuti. Una platea attenta di cittadini virtuosi ha ascoltato i vari interventi dei relatori presenti.

“Fare squadra per condividere i megawatt”, è questo il monito lanciato dal sindaco di Grottaglie durante l’evento. “Grazie all’iniziativa promossa dall’assessore all’ambiente Maurizio Stefani, abbiamo avuto l’onore di poter ascoltare il prof. Leonardo Setti – docente di chimica all’Università di Bologna – che ha illustrato in maniera chiara l’inevitabile necessità della transizione dai combustibili fossili all’energia solare e il progetto delle comunità energetiche e comunità solari.” Ha dichiarato Ciro D’Alò. “Un progetto che già in tante città italiane è realtà. Anche Grottaglie vuole diventare una comunità solare”.

Bisogna essere consapevoli dei benefici, lavoriamo da dieci anni per questo progetto. I cittadini solari potranno avere degli strumenti che permetteranno loro di vedere l’energia che producono e quella che si scambiano, cosi potranno cambiare i loro consumi. L’energia rinnovabile, ha dichiarato il prof. Setti, diventerà una grande opportunità nel momento in cui impareremo a produrre e consumare insieme.

Maurizio Stefani, assessore all’Ambiente e promotore dell’iniziativa con l’avv. Irene Vaglia, ha fatto gli onori di casa presentando la comunità di Grottaglie al professore universitario di Bologna: “Professore, benvenuto a Grottaglie, come lei ben sa questa è terra d’arte, siamo protagonisti incontrastati nella produzione di ceramica artigianale, e siamo anche grandi produttori di uva da tavola. Settori che trainano la nostra economia che da diversi anni è balzata agli onori della industria europea grazie anche all’insediamento di Alenia, oggi Leonardo: qui si costruisce parte del nuovo Boeing. Inoltre sempre qui è stato istituito il primo SpazioPorto europeo: da qui si volerà e voleremo nello spazio. Perché questa premessa, perché e bene che lei sia consapevole di quanto questa città guardi lontano… sa Professore, noi grottagliesi siamo dei visionari… cerchiamo di guardare oltre il nostro naso e cerchiamo quindi di captare sempre nuovi scenari. La condivisione di energia Green è una prospettiva che abbiamo deciso di cogliere fin da subito. Come amministrazione abbiamo abbracciato completamente il concetto di smart city e la consapevolezza che il processo della Transizione Ecologica prima ed Energetica oggi deve esser al centro del nostro modo di amministrare e di fare politica ed istituzione.”

“Per noi è un privilegio far parte di questo progetto e siamo convinti che questa scelta oggi visionaria potrà ripagarci immediatamente già domani.”

Questo convegno, che è il primo di una serie di incontri e momenti di condivisione, ha dimostrato che Grottaglie è pronta ad affrontare questa sfida e diventare una grande comunità solare.

Il Centro per le Comunità Solari è un’associazione privata senza scopo di lucro, spin-off dell’Università di Bologna, nata nel 2015 con il compito di studiare e sviluppare strumento per accompagnare le famiglie nella transizione energetica verso un Mondo Solare cioè alimentato da energia rinnovabile.

Essere un Cittadino Solare significa fare un vero training per imparare a vivere e a costruire la propria città solare mettendo insieme e condividendo le energie in una Comunità Solare. Qui: www.comunitasolare.eu è possibile iscriversi e diventare un cittadino solare.

