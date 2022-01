Grottaglie, ecco come richiedere la Carta di identità

Pubblicità in concessione a Google

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d’identità dei cittadini italiani che consente l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate. Grazie all’uso sempre più diffuso dell’identità digitale, molte Pubbliche Amministrazioni hanno integrato il sistema di identificazione “Entra con CIE” all’interno dei loro servizi online consentendo agli utenti un accesso veloce e in sicurezza.

Il Comune di Grottaglie, attraverso i suoi canali web, comunica alla cittadinanza le modalità di richiesta della nuova carta d’Identità.

Carta di identità elettronica: modalità di erogazione del servizio al pubblico

Il servizio di emissione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) è accessabile al pubblico nei seguenti giorni:

MATTINO dal lunedì al venerdì ore 8:30-11:30

POMERIGGIO esclusivamente il martedì e giovedì ore 15:30-17:00

Negli orari mattutini sarà possibile emettere n. 10 Carte d’Identità Elettroniche (CIE), mentre negli orari pomeridiani indicati ne saranno emesse n. 05.

I richiedenti dovranno munirsi di un biglietto di prenotazione giornaliera ritirandolo, direttamente, presso l’Ufficio Anagrafe.

Documentazione richiesta

– documento d’identità in corso di validità,

– n. 1 fototessera recente a colori su sfondo bianco e con il capo scoperto in formato cartaceo o su supporto USB,

– tessera sanitaria o codice fiscale,

– ricevuta di versamento di € 22,00 effettuato tramite sistema Pago PA presso tabaccheria convenzionata con l’Ente.

Per rinnovo carta d’identita’ scaduta

– carta d’identità precedente,

– n. 1 fototessera recente a colori su sfondo bianco e con il capo scoperto in formato cartaceo o su supporto USB,

– tessera sanitaria o codice fiscale,

– ricevuta di versamento di € 22,00 effettuato tramite sistema Pago PA presso tabaccheria convenzionata con l’Ente.

Per RINNOVO CARTA D’IDENTITA’ NON ANCORA SCADUTA O DETERIORATA:

– restituzione della carta non ancora scaduta,

– n. 1 fototessera recente a colori su sfondo bianco e con il capo scoperto in formato cartaceo o su supporto USB,

– tessera sanitaria o codice fiscale,

– ricevuta di versamento di € 27,00 effettuato tramite sistema Pago PA presso tabaccheria convenzionata con l’Ente

Per RINNOVO CARTA D’IDENTITA’ RUBATA O SMARRITA:

– documento di avvenuta denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza,

– documento di identità in corso di validità in mancanza occorre la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento d’identità,

– n. 1 fototessera recente a colori su sfondo bianco e con il capo scoperto in formato cartaceo o su supporto USB

tessera sanitaria o codice fiscale,

– ricevuta di versamento di € 27,00 effettuato tramite sistema Pago PA presso tabaccheria convenzionata con l’Ente

TEMPISTICA

Il rinnovo della carta può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della data di scadenza indicata sul documento stesso.

Per i minori di anni diciotto, nel caso di emissione di carta d’identità valida per il solo territorio italiano, sarà necessaria la presenza di un solo genitore.

Nel caso di emissione di carta d’identità valida per l’espatrio sarà necessaria la presenza di entrambi i genitori.