Avviso Pubblico relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2023/2024. Modalità di presentazione della documentazione per gli aventi diritto.

In riferimento agli Avvisi Pubblici relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2023/2024 (ex Legge 448/1998, art. 27 – D.Lgs. 63/2017), volti alla concessione del beneficio da parte degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, appartenenti a famiglie con soglia ISEE non superiore a € 10.632,94 e, nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli, con limite elevato a € 14.000,00, si comunica che l’erogazione del beneficio per chi abbia presentato apposita domanda sulla piattaforma della Regione Puglia nei termini stabiliti dai suddetti Avvisi Pubblici è subordinata alla presentazione della seguente attestazione della spesa:

1. copia degli scontrini fiscali o fattura;

2. elenco dei libri con nominativo del beneficiario.

Tale attestazione potrà essere consegnata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione oppure inviata per via telematica all’indirizzo e-mail pi@comune.grottaglie.ta.it con il seguente oggetto:

Attestazione spesa Buono Libri Avviso Pubblico

nome e cognome (studente/studentessa)

scuola e classe frequentata.