Grottaglie, iniziati i lavori per trasformare la Stazione in Velostazione per le biciclette

Sono iniziati i lavori per trasformare la Stazione di Grottaglie in Velostazione per le biciclette. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 244mila euro da parte della Regione Puglia e fu annunciato due anni fa.

Cosa sono le velostazioni

Le ciclostazioni in senso proprio svolgono un ruolo di interscambio fra bicicletta e trasporto pubblico (treno, metro, tram ecc.), e per questo sono spesso dislocate presso stazioni ferroviarie, di metropolitane, tramvie, snodi o fermate del trasporto pubblico; o con altri mezzi di trasporto per es. con l’auto quando la ciclostazione è dislocata in parcheggi scambiatori.

Piano della Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale

Per partecipare a questo bando regionale l’Amministrazione Comunale ha chiesto alla RFI S.p.A. il comodato d’uso gratuito della Stazione Ferroviaria ubicata nel Comune di Grottaglie di proprietà della stessa RFI, che ha comunicato la propria disponibilità alla cessione dell’immobile suddetto, per consentire di poter partecipare all’avviso pubblico.

Con questo atto il Comune di Grottaglie intende perseguire il percorso creato con l’adozione del Piano della Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale.