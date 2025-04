Pubblicità in concessione a Google

“La riattivazione dell’invaso artificiale del Pappadai, struttura situata nel territorio di Monteparano (Taranto), può essere il primo passo importante verso una generale riorganizzazione del sistema idrico-irriguo nel nord Salento ed è l’esempio da seguire per una più vasta ‘governance dell’acqua’ che riguardi tutta la Puglia e metta in rete le regioni del Mezzogiorno, superando ostacoli e contrapposizioni degli ultimi 20 anni”.

Intervenendo alla cerimonia che ha tenuto a battesimo la consegna dei lavori per la riattivazione del Pappadai, il presidente regionale e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani Gennaro Sicolo è tornato sulla questione siccità e sulla necessità di affrontare strutturalmente il problema.

La riattivazione del Pappadai è un’opera attesa da molti anni che torna finalmente protagonista nella lotta alla siccità che affligge la Puglia. L’invaso, situato nel territorio di Monteparano, sarà presto operativo, segnando una svolta decisiva nella strategia regionale per la gestione della risorsa idrica. Il nuovo corso è stato ufficializzato mercoledì 23 aprile, nel corso di una conferenza istituzionale intitolata “Il Pappadai: Valorizzazione e sviluppo del territorio”, organizzata direttamente presso l’invaso.

Il ritorno in funzione dell’infrastruttura comporterà vantaggi ambientali, economici e agricoli. L’acqua accumulata nel bacino sarà destinata all’irrigazione di 10mila ettari, compresi quelli del nord Salento, duramente colpiti dalla Xylella, dove si potrà ora procedere al reimpianto degli ulivi. L’obiettivo è duplice: contenere i costi, ridurre l’impatto ambientale e potenziare la redditività del settore primario. A guidare l’intervento è il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che dal gennaio 2024 ha ereditato anche le competenze del soppresso Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.

L’ente ha già completato la progettazione e l’affidamento di due cantieri fondamentali: il primo per il recupero dell’invaso del Pappadai, il secondo per il ripristino funzionale del sistema Irrigazione Salento, con particolare riferimento ai nodi idraulici di Monteparano e Sava.

Alla cerimonia di consegna dei lavori sono intervenute autorità nazionali e regionali. Sono intervenuti, tra gli altri, Francesco Ferraro, commissario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura e alle Risorse Idriche, e Nicola Dell’Acqua, commissario straordinario all’emergenza idrica. Importante l’intervento di Michele Emiliano. Il presidente della Regione Puglia, infatti, ha spiegato come si stia lavorando a un nuovo sistema della gestione idrica che metta insieme, oltre a territorio e istituzioni pugliesi, anche le Regioni Campania, Molise e Basilicata.

In questo senso, naturalmente, sarà fondamentale il ruolo del Governo nazionale per trovare metodi e obiettivi condivisi che superino le incomprensioni alla base delle difficoltà attuali nella concertazione tra regioni attigue delle azioni necessarie a garantire il fabbisogno idrico-irriguo con benefici per tutti i diversi territori regionali.

La riattivazione dell’invaso del Pappadai rappresenta quindi molto più di un semplice progetto tecnico. È l’avvio di una nuova stagione di collaborazione istituzionale, in cui pubblico e privato lavorano insieme per garantire sostenibilità, efficienza e resilienza alle attività produttive del territorio.