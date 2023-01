Pubblicità in concessione a Google

La coalizione Grottaglie Next ha inviato una nota ai media in merito all’Ordine del Giorno riguardante l’Ospedale “San Marco” di Grottaglie.

Ecco il testo della nota: “Nella Seduta del Consiglio Comunale del 22 Dicembre 2022 è stato approvato all’unanimità da tutti i Gruppi Consiliari presenti, un Ordine del Giorno riguardante l’Ospedale “San Marco” di Grottaglie, presentato dal Presidente della 3^ Commissione Consiliare Antonio Mingolla, coadiuvato dal Consigliere Leonardo Attanasio.

Con l’ordine del giorno, la massima assise comunale ha voluto impegnare il Sindaco, il Direttore Generale dell’ASL di Taranto ed il Presidente della Regione Puglia a focalizzare l’attenzione ad un generale miglioramento dell’Assistenza Diretta Ospedaliera. La proposta del Consiglio Comunale è quella di riavviare il Quartiere Operatorio con “Servizio di Day-Service e Day-Surgery”, con posti letto – attiguo al Quartiere – per gli interventi di Chirurgia Minore.

Approvato anche l’emendamento proposto dai consiglieri comunali di minoranza di istituire 20 Posti Letto di Ospedale di Comunità, prevista dalla DGR (Delibera Giunta Regionale) 134 del 15 Febbraio 2022 e confermata con completa disponibilità dal Direttore Generale della ASL Taranto Dr Vito Gregorio Colacicco.

Infine, si è chiesto il mantenimento ed il rafforzamento del PPI (Punto di Primo Intervento) a conduzione Ospedaliera, da inserire nella Rete di Emergenza-Urgenza della Regione Puglia, che operi H24 con Consulenze Cardiologiche, Internistiche, di Radiodiagnostica e di Patologia Clinica, per accogliere tutti i Codici Bianchi e Verdi, al fine di eliminare gli affollamenti dei pazienti all’interno dei Pronto Soccorso operanti nella ASL Taranto.

Sulla delicata questione del PPI del “San Marco”, come già evidenziato in Commissione, risulta necessario il supporto di tutte le Forze Politiche per la realizzazione di quanto Proposto.

L’ordine del giorno approvato è in linea con il programma della coalizione Grottaglie Next che pone una particolare attenzione alle problematiche relative alla Sanità Locale, a tutela dei bisogni di salute della Comunità Grottagliese.” Conclude la nota a firma “La coalizione Grottaglie Next”