Grottaglie, Mons. Luca Lorusso lascia la Parrocchia del Rosario, arriva Don Cosimo Damasi

Come comunicato da S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto nelle nuove nomine e i trasferimenti per il nuovo anno pastorale, Mons. Luca LORUSSO lascerà la parrocchia del Rosario di Grottaglie e sarà il nuovo Parroco in “Santa Lucia” in Taranto. Al suo posto arriverà Don Cosimo Damasi.

Nuove nomine e trasferimenti Sacerdoti della Provincia di Taranto