Continuiamo il racconto delle vicende che hanno contrassegnato la storia di Grottaglie e giungiamo all’età Medievale, un periodo caratterizzato da vicende tristi e dolorose, segnato da lutti e violenze.

La fine dell’Impero Romano d’Occidente fu per tutto l’Occidente un momento di crisi e sbandamento, in cui la parola “civiltà” sembrò perdere quasi di significato.

Opere arte distrutte, intere popolazioni decimate, città rase al suolo sono solo alcuni dei drammatici eventi che caratterizzarono lunghi decenni, che non mancarono però di momenti importanti.

Nasce Grottaglie

Il Meridione d’Italia diventa campo di battaglia e di razzia; barbari nordeuropei e Saraceni d’oltremare razziano e uccidono, infierendo su un territorio già provato da guerre e lotte intestine, che vedevano contrapposti i Normanni, i Greci ed i Bizantini.

E’ in questo clima che si fa di necessità virtù, e gli abitanti di diversi casali esistenti nel territorio decidono che l’unione fa la forza e si riuniscono nell’abitato di Casalgrande, popolando le grotte e le gravine esistenti nelle zone di Riggio e Penzieri, allora chiamata Casalpiccolo.

Nasce così il primo nucleo di quella che sarà Grottaglie, il cui nome – come detto – richiama proprio l’importanza delle grotte nel fornire alloggio e protezione a una popolazione stremata dalla paura e dalle violenze.

La data di fondazione

Sulla data di fondazione di Grottaglie non c’è accordo tra gli studiosi; c’è chi la situa al VI° secolo, altri la posticipano quattro secoli dopo, altri in un periodo ancora più recente, alle soglie del 1300. Ma se la data è dubbia, certi sono i motivi che hanno portato a fare di necessità virtù, al fine di dare vita ad un centro abitato che per forza e numero di abitanti potesse assicurare la difesa del territorio e della popolazione.

Le testimonianze storiche

Dati e date più precise sulla storia di Grottaglie le abbiamo a partire dal secolo XI°, quando vengono redatti una serie di documenti che attestano obblighi e privilegi, titoli di proprietà e cessioni, imposizioni erariali ed esenzioni.

E’ in questo periodo che nasce e si stringe il legame tra Grottaglie e gli arcivescovi della diocesi di Taranto, un rapporto che si è protratto per secoli, tra alterne fortune e vicende a tinte forti, in cui non mancano omicidi, usurpazioni e scontri tra l’autorità religiosa e quella civile.

Arriveranno figure oscure come il Malacarne e il principe Cicinelli, ed altre più luminose, come Giacomo d’Atri, ma di queste – e di molto altro – parleremo in un prossimo post.

