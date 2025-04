Pubblicità in concessione a Google

Dopo l’ennesimo furto di un defibrillatore collocato in una piazza pubblica di Grottaglie, l’Associazione Medici per San Ciro ODV ha inviato una lettera-denuncia alle principali autorità locali e nazionali, chiedendo interventi immediati per proteggere i dispositivi salvavita installati in città.

Pubblicità in concessione a Google

Il presidente dell’associazione, il dottor Salvatore Lenti, si appella al Prefetto, al Ministero della Salute, alla Regione Puglia e alle forze dell’ordine, sollevando preoccupazioni per la sicurezza dei dispositivi. Di seguito il testo integrale della comunicazione.