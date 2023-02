Grottaglie, oggi Consiglio Comunale. 11 punti all’ordine del giorno

Pubblicità in concessione a Google

Il Presidente del Consiglio Comunale di Grottaglie, Aurelio Marangella, comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria, nella sala consiliare della Sede Municipale, per il giorno lunedì 27 febbraio 2023 ore 15:30 per la trattazione dei seguenti argomenti :

1. ORDINE DEL GIORNO PROT.N.2755 DEL 24/01/2023 SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “PARTITO DEMOCRATICO”.

2. ORDINE DEL GIORNO PROT.N.5859 DEL 17/02/2023 SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA” PRESENTATA DAI COSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA.

3. MOZIONE PROT. N.1681 DEL 17/01/2023 SU: “APPLICAZIONE DELLA LEGGE RUTELLI – UN ALBERTO PER OGNI NATO” PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “PARTITO DEMOCRATICO”.

4. MOZIONE PROT. N.2862 DEL 23/01/2023 SU: “ISCRIZIONE DELLA FESTA DI SAN CIRO AL REGISTRO DEI RITUALI FESTIVI LEGATI AL FUOCO” PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “PARTITO DEMOCRATICO”.

5. PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

6. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 50/2022 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

7. PAGAMENTO CARTELLA N. 106 2022 00128140 74 000 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

8. ESECUZIONE ORDINANZE TRIBUNALE DI TARANTO N. 2947/2022 E N. 2948/2022 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

9. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE UNIVERSITARIA “ARCHITA” – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO.

10. REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE.

11. REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Ricordiamo che la seduta potrà essere seguita all’indirizzo » D4D – Pubblicazione (magnetofono.it)