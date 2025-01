Pubblicità in concessione a Google

La mobilità sostenibile sta diventando una priorità strategica per Grottaglie, città che guarda al futuro con attenzione verso l’ambiente e la vivibilità urbana. Negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro D’Alò ha accelerato i lavori e le iniziative legate a progetti infrastrutturali che promuovono mezzi di trasporto ecologici e una mobilità più sostenibile per i cittadini. Tra le novità più rilevanti, spiccano il completamento della ciclovia che attraversa la città e la costruzione di una velostazione all’avanguardia.

La ciclovia e la velostazione: nuovi punti di riferimento per la mobilità

La ciclovia, ormai in fase di ultimazione, rappresenta una delle opere più significative nell’ambito della mobilità sostenibile a Grottaglie. Questo percorso ciclabile, che si estende dalla vicina Villa Castelli attraversando il cuore della città, è destinato a diventare un collegamento strategico per chi desidera spostarsi in modo ecologico, sicuro e rapido. La realizzazione di questa infrastruttura è stata concepita non solo per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, ma anche per promuovere il turismo slow, valorizzando il paesaggio e le attrattive locali lungo il tragitto.

A complemento della ciclovia, un altro progetto di grande rilevanza è la velostazione, attualmente in fase di ultimazione. Questo spazio sarà dotato di parcheggi sicuri per le biciclette, stazioni di ricarica per e-bike e servizi dedicati ai ciclisti. La velostazione rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per chi utilizza la bicicletta, offrendo supporto logistico e pratico, ma anche incentivando l’adozione di mezzi di trasporto sostenibili tra i cittadini.

Nuovo progetto per la sede ciclo-pedonale in via V. Calò

Il 16 ottobre 2024, con la delibera n. 273, la Giunta Comunale ha compiuto un ulteriore passo avanti nel promuovere la mobilità sostenibile. È stato infatti approvato un atto di indirizzo per la candidatura di Grottaglie a un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di una nuova sede ciclo-pedonale in via Vincenzo Calò. Questo percorso collegherà viale Matteotti, viale dello Sport e piazza Fago, creando un importante asse di mobilità dolce nel tessuto urbano.

L’opera, che richiede un investimento massimo di 750.000 euro, rappresenta un altro tassello nel piano strategico dell’amministrazione D’Alò per trasformare Grottaglie in una città più vivibile e attenta alla sostenibilità. Una volta realizzata, questa infrastruttura migliorerà la connessione tra le aree residenziali, sportive e ricreative della città, favorendo gli spostamenti pedonali e ciclabili e riducendo l’utilizzo delle auto.

L’impegno dell’amministrazione D’Alò

Queste iniziative testimoniano l’impegno dell’amministrazione comunale nel potenziare la rete di infrastrutture sostenibili, puntando su progetti che non solo migliorano la qualità della vita dei cittadini, ma contribuiscono anche a ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare.

Grazie a questi interventi, Grottaglie diventerà un esempio virtuoso per altre realtà locali, dimostrando come le città di medie dimensioni possano essere protagoniste nella transizione ecologica. Le infrastrutture ciclabili, infatti, non sono solo un elemento funzionale, ma anche un simbolo di una comunità che guarda al futuro con responsabilità e attenzione alle esigenze delle nuove generazioni.

La necessità di un piano del traffico e nuove soluzioni per i parcheggi

Tuttavia, l’introduzione di queste nuove strutture rende indispensabile una revisione complessiva del piano del traffico cittadino, attualmente inesistente. L’amministrazione dovrà affrontare il tema della riorganizzazione della viabilità, prevedendo nuove soluzioni per i parcheggi. La riduzione degli spazi dedicati alle auto, necessaria per far posto alle infrastrutture ciclo-pedonali, richiede un’attenta pianificazione per evitare disagi ai residenti e ai visitatori. Sarà fondamentale individuare aree alternative per i parcheggi e implementare sistemi di mobilità integrata che incentivino l’uso di mezzi pubblici e alternativi.

La mobilità sostenibile non è più un concetto astratto, ma una realtà concreta che sta prendendo forma a Grottaglie. Il completamento della ciclovia e della velostazione, insieme al nuovo progetto della sede ciclo-pedonale in via V. Calò, rappresentano passi fondamentali per trasformare la città in un luogo più vivibile, accessibile e attento all’ambiente.