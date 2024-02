Nella ordinanza si legge che: “premesso che con ordine di servizio n° 06 del 12.02.2024 l’AQP ha comunicato il rinvenimento su via Marconi, a seguito dei lavori di completamento della rete idrica e fognante di una cavità sotterranea e pertanto, in attesa del parere della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio subacqueo di Taranto, la suddetta via rimane chiusa al traffico e alla sosta veicolare; considerato che allo stato attuale, per raggiungere via Marconi per i veicoli provenienti da via Diaz occorre percorrere via Ferraris, strada questa con una carreggiata di ridotte dimensioni e quindi si rende necessario per agevolare e rendere sicuro il traffico veicolare, interdire la sosta dei veicoli su via Ferraris nel primo tratto fino a via Mercadante; l’ordinanza prevede l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA 0-24 per tutti i veicoli dal 19/02/2024 a termine necessità su: via Marconi tratto compreso tra via delle Torri a Mercadante; Ordina l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA 0-24 per tutti i veicoli dal 19/02/2024 a termine necessità su via Ferraris tratto compreso tra via delle Torri e Mercadante”.