Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie interviene per rimettere a nuovo l’area giochi per bambini in Piazza Unicef: effettuati lavori di riqualificazione e miglioramento dell’area.

Pubblicità in concessione a Google

Con l’approvazione del bilancio, l’amministrazione comunale è riuscita a sbloccare i fondi che erano necessari alla manutenzione straordinaria della pavimentazione, per garantire la massima sicurezza ai nostri bambini.

Non solo: sono stati totalmente sostituiti i giochi presenti, in particolare il gioco a torre più amato dai bambini, con nuovi giochi più sicuri secondo le normative vigenti.