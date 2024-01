Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa che sono già in corso i lavori di adeguamento presso la scuola media “G. Pignatelli”, situata in via Campobasso, arteria già interessato da un altro intervento di manutenzione straordinaria.

Gli interventi sulla scuola, finanziati nell’ambito del POR Puglia 2014/20 asse X azione 10.8 “Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici” per un importo di 1.650.000,00 euro, comprendono l’adeguamento degli impianti idrico, fognante, elettrico e termico, il rifacimento dei servizi igienici, il consolidamento statico e il rifacimento del cappotto esterno.

“Tutte queste azioni – informa l’ente – mirano a garantire un ambiente sicuro e moderno per gli studenti e il personale della scuola. È importante sottolineare che tali attività sono state programmate con attenzione, al fine di arrecare il minor fastidio possibile alle normali attività scolastiche.”

“Questo finanziamento non solo rappresenta un passo avanti cruciale per il ripristino della sicurezza urbana, – dichiara il Sindaco della città di Grottaglie, Ciro D’Alò – ma sottolinea anche l’attenzione costante dell’amministrazione comunale verso il benessere della nostra comunità. La scelta di concentrare gli sforzi su via Campobasso è motivata dalla sua prossimità alle nostre scuole, evidenziando la priorità che attribuiamo alla sicurezza degli studenti. In parallelo, i lavori in corso presso la scuola Pignatelli confermano il nostro impegno per un ambiente educativo sicuro e moderno. Vogliamo assicurare – conclude D’Alò – a tutti gli studenti e al personale delle scuole luoghi di apprendimento confortevoli e adeguati alle loro esigenze”.