“Anche a Grottaglie il nuovo corso del Pd di Elly Schlein lavorerà per unire il centrosinistra per costruire dal basso una alternativa alla peggiore Destra attualmente al Governo.”

E’ quanto comunica Giuseppe Guarini, neo segretario del Partito Democratico di Grottaglie, intervenendo, con una nota inviata ai media, sullo scenario politica attuale, per fare il punto anche sull’azione della direzione locale di Piazza Vittorio Veneto.

“Il mio mandato sarà caratterizzato dal dialogo e alla ricerca dell’unità, innanzitutto nel partito e dell’intero campo che combatte questa destra pericolosa soprattutto per le fascie più deboli della popolazione. Per questo nelle settimane scorse ho promosso incontri e confronti con tutte le componenti.” Aggiunge Guarini.

“Giovedì 3 agosto abbiamo convocato la segretaria cittadina con il gruppo consiliare . Purtroppo devo stigmatizzare l’assenza al confronto del consigliere Donatelli. Non servono solisti, ma una squadra unita che deve iniziare a lavorare per le prossime impegnative sfide che abbiamo davanti. Io farò’ la mia parte in questa direzione. E non mi stancherò a cercare e trovare il massimo della condivisione.” Conclude Guarini.