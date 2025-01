Nonostante le critiche, il Blue Monday tocca corde comuni: giornate corte, temperature basse e una generale sensazione di stagnazione dopo le festività. Questi fattori possono effettivamente influenzare l’umore, rendendo gennaio un mese percepito come “pesante”.

Critiche e dibattiti sull’autenticità del Blue Monday

Molti esperti di psicologia e sociologia ritengono che sia una costruzione artificiale. In realtà, il benessere mentale non può essere determinato da una formula matematica. Studi dimostrano che la tristezza o la depressione non dipendono da una singola giornata, ma da fattori più complessi e personali.