Dopo il passaggio del secondo turno dei Playoff ai danni del Picerno, il Taranto continua il suo sogno verso la serie B. E’ bastato un altro pareggio a far qualificare la squadra di mister Eziolino Capuano al turno successivo.

Si tratta del Primo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C Now.

La gara di andata è prevista per martedì 14 maggio, alle ore 20:30, allo stadio Erasmo Iacovone. La gara di ritorno è prevista per sabato 18 maggio, alle ore 20:30, allo stadio Romeo Menti.

La gara è organizzata dalla Lega Pro, che determina quindi la prevendita delle gare.

Biglietti Taranto – Vicenza

La società Taranto Football Club 1927 comunica che dalle ore 12:30 avrà inizio la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara Taranto-Vicenza in programma martedì 14 maggio alle ore 20:30 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per il Primo Turno Nazionale Playoff.

Non sono valide tessere omaggio e gli abbonamenti sottoscritti all’inizio del girone di ritorno.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:



Tutti i tagliandi sono disponibili esclusivamente online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita convenzionati vivaticket.