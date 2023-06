“Ripresi a Grottaglie i lavori di manutenzione del verde. Ritardi purtroppo dovuti alle piogge”

Pubblicità in concessione a Google

Ripresi a Grottaglie i lavori di manutenzione del verde. Ne dà comunicazione l’Assessore all’Ambiente Maurizio Stefani, che illustra le attività in corso e i prossimi obiettivi evidenziando il ritardo dovuto allo slittamento a causa delle condizioni meteo anomale delle scorse settimane.

“La manutenzione del verde è iniziata oggi. Si è partiti da piazza Ciro Cafforio e Piazza principe di Piemonte, che sono state anche lavate e pulite anche in previsione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno, di concerto anche con l’assessore Piergianni, per la pulizie delle altre zone della città, anche con l’ausilio di personale della Teorema in supporto alla ditta incaricata della manutenzione del verde.” Informa Stefani.

“Le attività hanno subito uno slittamento a causa delle condizioni meteo anomale delle scorse settimane, che hanno causato anche una notevole e repentina crescita dell’erba. spiega l’Assessore.

“La potatura degli alberi è invece prevista come ogni anno in autunno, nel rispetto dei cicli vitali degli alberi, secondo un ciclo programmato pluriennale.” prosegue Stefani.

Blatte

“Per la disinfezione dalle blatte c’è stato già un primo intervento di AQP a marzo, in questi giorni il personale Teorema sta intervenendo sulle segnalazioni di situazioni critiche, in attesa di un secondo intervento che dovrà eseguire AQP in base ai suoi programmi operativi. L’intervento può essere eseguito solo sui tombini pubblici, mentre sui tombini privati o condominiali l’intervento deve essere eseguito a cura dei proprietari o amministratori.”

Aggiunge Stefani,

“I cittadini sono comunque invitati a segnalare ai competenti uffici comunali le situazioni critiche che dovessero riscontrare o di cui dovessero avere notizia.” conclude Stefani.