Interruzione del traffico veicolare a partire dal prossimo 5 luglio su un tratto della “S.P. 79”. L’Ente Provincia ha disposto l‘interruzione della viabilità fino al prossimo 11 agosto per la realizzazione di due rotatorie sulla “Circonvallazione nord di San Marzano di San Giuseppe”

È quanto disposto dall’Ente Provincia di Taranto, presieduto da Rinaldo Melucci, a seguito dei lavori previsti per la realizzazione di due rotatorie che serviranno a rendere più sicura la circolazione lungo la “Circonvallazione nord di San Marzano di San Giuseppe”.

La decisione è stata adottata tramite apposita ordinanza che, firmata dal dirigente del Settore Viabilità, Aniello Polignano, ha fissato per il prossimo 12 agosto il ripristino della fruibilità dell’arteria viaria.

Durante il periodo dei lavori, la circolazione stradale fra Francavilla Fontana e Sava verrà deviata provvisoriamente sulla viabilità alternativa comunale (Via Federico I – Via Addolorata Santoro – Via Kennedy e Via Manduria).

Il provvedimento dirigenziale precisa che sarà la ditta incaricata di realizzare gli interventi a doversi occupare del posizionamento, della manutenzione in efficienza, della sorveglianza e della rimozione della segnaletica indicante il cantiere, la chiusura del tratto stradale e la deviazione del traffico, il tutto con l’obiettivo di ridurre al minimo gli eventuali disagi per i conducenti di ogni tipo di veicolo.

Sarà sempre cura della ditta esecutrice delle opere dover consentire, nelle tratte in cui non sono presenti scavi aperti, l’accesso ai frontisti, alle Forze dell’Ordine, alle Ambulanze, ai Vigili del Fuoco e a tutti gli altri mezzi di emergenza.

La decisione di interdire il transito ai veicoli nel tratto interessato dai lavori si basa su precise disposizioni di legge, alla luce della particolare tipologia dell’intervento, che impone, per la sua realizzazione, di occupare con i mezzi operativi l’intera carreggiata, ed al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che operano nell’area di cantiere.