Ogni anno, il mese di gennaio rappresenta un momento cruciale per famiglie e studenti italiani: è il periodo delle iscrizioni scolastiche. Per l’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato specifiche scadenze e procedure che permettono alle famiglie di scegliere il percorso educativo più adatto alle esigenze dei propri figli.

Un momento che non è soltanto burocratico, ma anche carico di aspettative, sogni e talvolta preoccupazioni.

Quando e come fare l’iscrizione Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono interamente online, tramite il portale. Il servizio consente alle famiglie di presentare la domanda di iscrizione on line per i propri figli al primo anno di corso della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado/CFP). Con questo servizio è possibile dichiarare tutte le informazioni anagrafiche e di contatto richieste per l’accesso all’applicazione e necessarie per compilare la domanda di iscrizione. L’utilizzo dell’applicazione Iscrizioni on line è obbligatorio per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell’infanzia, ma è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola prescelta è una scuola paritaria che non ha aderito alle Iscrizioni on line, il sistema avvisa con un messaggio. In questo caso si dovrà prendere contatti direttamente con la scuola. Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi erogati dai Centri di Formazione Professionale (CFP) delle regioni che hanno aderito al progetto. L’elenco aggiornato delle regioni è disponibile nel sito tematico dedicato alle Iscrizioni on line. Chi può utilizzarlo Il servizio può essere utilizzato da tutti coloro che hanno il titolo legale per iscrivere gli alunni alle classi prime delle scuole primarie e/o secondarie e ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso i Centri di formazione professionale delle regioni (CFP). Cosa serve per utilizzarlo Per abilitarsi al servizio “Iscrizioni on line” è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel modulo d’iscrizione alcuni dati richiesti sono obbligatori, ovvero necessari per l’iscrizione e comuni a tutti i modelli; altri dati, invece, sono facoltativi e richiesti dalla scuola/CFP per offrire il migliore servizio e consentire alle famiglie di fare scelte diverse all’interno dell’offerta formativa della scuola/CFP prescelto. L’accoglimento della domanda d’iscrizione potrebbe essere subordinato al possesso di specifici requisiti di precedenza, stabiliti dal Consiglio d’Istituto della Scuola scelta e pubblicati all’inizio del modello di domanda e su “Scuola in Chiaro”. Per questa ragione è opportuno fornire tutti i dati richiesti nel modulo online. Disponibilità del servizio Il servizio delle Iscrizioni on line è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, nel periodo temporale comunicato dal Ministero dell’Istruzione ogni anno e diffuso dai principali media. Il servizio di presentazione della domanda è gratuito. Per l’anno scolastico 2025/2026, le date ufficiali sono: Apertura delle iscrizioni: 21 gennaio 2025

21 gennaio 2025 Chiusura delle iscrizioni: 10 febbraio 2025 Ecco i passaggi principali da seguire: Registrazione al portale: i genitori dovranno creare un account o accedere con lo SPID, la CIE o la CNS. Scelta della scuola: grazie al portale “Scuola in Chiaro”, è possibile confrontare gli istituti e valutare l’offerta formativa. Compilazione della domanda: bisogna inserire i dati dello studente e indicare la scuola preferita, con la possibilità di indicarne altre come alternative. Conferma e invio: una volta verificati i dati, la domanda va inviata online. Per le scuole dell’infanzia, l’iscrizione resta cartacea e va effettuata direttamente presso l’istituto scelto entro la stessa data di chiusura, ovvero il 31 gennaio 2025.

Un momento di grandi emozioni per genitori e ragazzi L’iscrizione scolastica è un rito di passaggio, spesso accompagnato da emozioni contrastanti. I genitori che iscrivono i figli alla scuola primaria

potrebbero sentirsi orgogliosi e, allo stesso tempo, un po’ nostalgici per la crescita dei loro piccoli. Per i ragazzi più grandi, che affrontano il passaggio alla scuola media o superiore, prevalgono curiosità e ansia per il nuovo capitolo che li attende. Parlare apertamente delle proprie sensazioni può aiutare a ridurre eventuali tensioni e trasformare questo momento in un’opportunità per rafforzare il legame familiare. Coinvolgere i ragazzi nella scelta della scuola è essenziale per renderli più consapevoli e partecipi del loro percorso educativo.

Conclusione L’iscrizione scolastica non è solo un atto amministrativo, ma un passo significativo nella vita dei ragazzi e delle loro famiglie. Pianificare per tempo e raccogliere tutte le informazioni necessarie permette di affrontare questo momento con serenità. Scegliere la scuola giusta, in linea con le attitudini e le aspirazioni dei ragazzi, è un tassello fondamentale per il loro futuro, un investimento in crescita personale e successo educativo.